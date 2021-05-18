شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبو جريشة: جماهير الإسماعيلي وباقي الأندية سعيدة بأداء الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علي أبو جريشة نجم النادي الاسماعيلي السابق، عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي يقدمه الفريق محققاً 5 انتصارات متتالية في الدور الثاني، وقال أبو جريشة في تصريحات لبرنامج "وان تو": لمسنا فرحة جماهير الاسماعيلي بنتائج الفريق، وحتى الأندية الأخرى كل الجماهير كانت سعيدة بأداء الفريق لأنه نادي كبير وواجه موقف صعب.

أضاف: كانت لدينا أزمات ونقص عددي في عدة مراكز ولكن الأمر الخاطئ أننا كنا لا ندرس احتياجات الفريق، ولكن للأسف في الفترة الماضية لم يكن هناك شخص له علاقة بالكرة يبحث عن احتياجات الفريق وهذا جء مهم والارتباك في بداية الموسم أدى لهذه المعاناة.

واصل: منذ تولينا المسئولية تم منحنا كل الصلاحيات في ملف الفريق، واستعنا بلاعبين في مراكز كانت تحتاج للتدعيم رغم أننا جئنا قبل غلق باب القيد بـ 6 أيام، وتعاقدنا مع إيهاب جلال وهو ابن النادي، والأمور أصبحت هادئة حتى رغم الخسارة من سيراميكا في أول مباراة، الاستقرار قادنا للفوز، ولكن مازال المشوار طويل.

واختتم: كل تفكيرنا الآن انهاء الموسم في مركز جيد ونعرف المشاكل واللاعبين الذين نحتاجهم في الفترة المقبلة، ونتمنى استكمال مشوار النادي ليكون للفريق شكل أخر.

ويلتقى الإسماعيلى مع المقاولون مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، فى إطار الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المحلى. وسبق وخاض الفريقان 71 مباراة بالدورى المحلى، فاز الدراويش فى 31 وتعادل 26 وخسر 14، له 83 هدفًا وعليه 58 هدفًا، كلين شيت 30 مباراة.

ملعب الإسماعيلى.. فاز فى 19 وتعادل 14 وخسر 3، له 45 هدفًا وعليه 19 هدفًا وكلين شيت 19 مباراة

ملعب المقاولون العرب فاز 12 وتعادل 12 وخسر 11 له 38 هدفًا وعليه 39 هدفًا، كلين شيت 11 مباراة.

وفى البطولات المحلية بشكل عام ..

لعب الفريقان 82 مباراة فاز الإسماعيلى فى 38 وتعادل 28 وخسر 16، له 99 هدفًا عليه 65 هدفًا كلين شيت 37 لقاء.