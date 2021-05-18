شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: هدف في صن داونز يحسم التأهل وأتمنى عودة نجلي للأهلي بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يحتاج إلى تسجيل هدف في شباك صن داونز خلال مباراة الإياب قبل أن يفكر في الدفاع للحفاظ على الفوز الذي حققه في القاهرة بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة.

وقال ريان في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: صن داونز فريق يلعب بمواصفات أوروبية وأداء الأهلي لم يكن مرضي، والأهلي مطالب بإحراز هدف في صن داونز على أرضه، لأنهم سيكونوا مميزين في الكرات الثابتة والأجواء الأفريقية صعبة خاصة مع موعد المباراة التي تقام في الثالثة عصراً.

وعن نجله أحمد ريان قال نجم الأهلي السابق: أحمد ريان متربي داخل الأهلي ولكن سماته الشخصية أنه لا يحب التواجد الشكلي مع أي فريق ينضم إليه، وله هدف في حياته ولذلك هو من طلب الرحيل عن الأهلي ليكون له تواجد مع منتخب مصر وكذلك الاحتراف الخارجي بموافقة الأهلي، ووجد أن فرصته في اللعب في الأهلي كانت ضعيفة لأن موسيماني كان يتجاهله.

واصل: أحمد ريان فضل عرض سيراميكا لأنه كان احترافي جداً وزملائه يدعموه بشكل كبير في مقدمتهم محمد إبراهيم، وعملت من قبل مع ضياء السيد ولديه قدرات فنية وتكتيكية كبيرة وأتمنى أن تساعده النتائج.

واختتم: أتمنى على المستوى الشخصي أن يعود أحمد ريان للأهلي ويثبت وجوده، ولكن إذا لم يكن هناك احتياج لجهوده أتمنى أن يمنحه النادى فرصة الاحتراف.