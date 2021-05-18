شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسعى لتمديد عقد على ماهر بعد الوصول للمركز الثالث بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مجلس إدارة المصرى إلى تمديد عقد على ماهر المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية لتفويت الفرصة على بعض الأندية التي ترغب في التعاقد مع المدير الفني بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق البورسعيدى منذ قدومه على رأس القيادة الفنية في الموسم الماضى وانتشال الفريق من الهبوط للقسم الثانى والإبقاء عليه في مركز متقدم بجدول الترتيب .

ويحتل المصرى حاليا المركز الثالث بالمسابقة برصيد 36 نقطة من 22 لقاء ، فاز الفريق في 9 وتعادل في مثلهم وخسر 4 مواجهات ، احرز لاعبوه 28 هدفا ومنى مرماه بـ18 .

ونجح على ماهر في تثبيت تشكيلة الفريق في المباريات الأخيرة ، بالإضافة لتطبيق سياسة التدوير في بعض المراكز في ظل ضغط لقاءات الدورى وهو ما ظهر جليا في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة والتي حسمها الفريق بالفوز بهدفين مقابل هدف ، ويستعد الفريق لمواجهة الإتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل في الجولة الـ23 للدورى .

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى أن مجلس الإدارة يرغب فى تمديد عقد على ماهر خلال الفترة الحالية لزيادة الإستقرار داخل صفوف الفريق أسوة بما فعله مع بعض اللاعبين التى تعد ركائز أساسية، خاصة وأن الجماهير تطالب الإدارة دائما بالعودة إلى المشاركة فى البطولات الأفريقية من جديد مثلما كان فى السابق عندما وصل الفريق للمركز قبل النهائى للكونفيدرالية الأفريقية .

وأضاف نفس المصدر أن على ماهر أثبت أنه من المدربين الكبار بعدما نجح فى انتشال الفريق من عثرته فى الموسم الماضى ، بالإضافة لوجود كيميا بينه وبين عدد من اللاعبين الذى نجح فى إعادة توظيفهم مرة أخرى مثل عمر كمال عبد الواحد الذى ينافس على لقب هداف الدورى ، وحسن على الذى انضم لمعسكر المنتخب الأوليمبى ، وعمرو موسى الذى أعاد توظيفه من مركز الوسط المدافع إلى مركز المدافع .