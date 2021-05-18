شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. إسلام أبو سليمة .. يهوى الأسماك ويحب أفلام الزعيم ويسمع أغانى الكينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب إسلام أبو سليمة مدافع المصرى البورسعيدى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

محمد منير

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

كانافارو