شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر علي تفعيل بند شراء سيف الجزيري من المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى الزمالك علي استمرار سيف الجزيري المهاجم التونسي في صفوف الفريق وتفعيل بند الشراء في عقد اعارته من المقاولون للزمالك، حيث انضم سيف الجزيري للزمالك في يناير الماضي علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 8 مليون جنيه.

ويحق للزمالك شراء عقد سيف الجزيري نهائيا في الصيف المقبل مقابل سداد 12 مليون جنيه للمقاولون العرب، وعلي الرغم من عدم اقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بامكانيات سيف الجزيري وعدم الاستعانة به في المباريات الأخيرة للفريق، الا ان إدارة النادي استقرت علي تفعيل بند الشراء.

وظهر اتجاه داخل نادي الزمالك بشراء سيف الجزيري نهائيا من المقاولون العرب، مع تسويقه في الخليج سواء بالبيع أو الإعارة للاستفادة من تألقه دوليا مع منتخب تونس في توفير سيولة مالية للزمالك.

من ناحية أخرى يخضع المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك لإختبار طبي اليوم لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقبلة والمقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري .

ويعاني حميد أحداد من إلتواء في الكاحل تعرض له في مباراة انبي الأخيرة والتي حقق فيها الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن المتوقع أن يغيب أحداد عن مباراة الطلائع المقبلة، وفي حالة نجاحه في الإختبار الطبي اليوم، فإنه سيكون علي دكة البدلاء مع إمكانية مشاركته في أضيق الحدود وفقا لظروف المباراة، أما في حالة شعوره بالاّم اليوم فإنه سيتم إستبعاده نهائيا من المباراة.

من ناحية أخرى يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع اللاعبين قبل مران اليوم الذى ينطلق فى الرابعة والنصف عصرا، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

ويتحدث كارتيرون مع لاعبي الفريق عن الفترة المقبلة، في ظل ضغط المباريات المقبل بداية من مواجهة طلائع لجيش، وهي الفترة التي تحتاج لتكاتف جميع اللاعبين لمواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، وسيطبق كارتيرون برنامج تأهيل مكثف بداية من اليوم لمواجهة ضغط المباريات، مع رفع معدلات التدريبات البدنية التي يخوضها اللاعبون قبل كل تدريب.

كما يعقد كارتيرون جلسة مع محمد أسامة طبيب الفريق لمعرفة آخر تطورات إصابة عبد الله جمعة ومحمود علاء وحميد أحداد وكذلك متابعة الحالة الصحية لمحمود الونش في ظل معاناته من كدمة في الركبة.