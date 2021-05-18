شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة تجهز ثنائى الأولمبياد فى أسبانيا استعدادا طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة على بدء خطوات الحصول على تأشيرة أسبانيا لمشاركة الثنائى عبد الرحمن عرابى و يسرى رزق فى معسكر مغلق خلال الفترة من 10 و حتى 30 يونيو القادم استعدادا لأولمبياد طوكيو .

و قال غنيم ان دعوة المشاركة بالفعل وصلت للاتحاد ويتبقى السعى فى الحصول على التأشيرات الخاصة بالسفر .

و نجح كلا الثنائى عرابى و رزق فى الحصول على ذهبيتين فى بطولة ليتوانيا الدولية التى أقيمت مؤخرا فى إطار الإستعداد لطوكيو أيضا .

ونجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال فبراير 2020 بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي.

فيما تأهل لاعب المنتخب الوطنى يسرى رزق وزن +91 كجم إلى أولمبياد طوكيو رسميا وفقا للتصيف العالمى للاعب.

وقال غنيم وقتها ، إن اللاعب احتل المركز الأول أفريقيا والثالث عالميا فى هذا الوزن، مشيرا إلى أنه سيتم وضع برنامج خاص للاعب خلال المرحلة المقبلة للإعداد فى المشاركة بالدورة الأولمبية.