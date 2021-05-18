شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير بايرن ميونخ ينتقل إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال فابريزيو رومانو، صحفي بشبكة سكاي سبورتس، إن ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ وقع على عقود أولية ينتقل بموجبها إلى ريال مدريد.

وكتب رومانو الموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين على «تويتر»: «تم توقيع والانتهاء من الجزء الأول من عقود ألابا وريال مدريد. سينتقل إلى الفريق حرا، مؤكد، والإعلان الرسمي متوقع في نهاية الموسم الجاري، بعد الانتهاء من كافة المستندات».

وفي 6 مايو الماضي، أعلن المدافع النمساوي البالغ عمره (28 عاما) رحيله عن بايرن بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وقضى ألابا 10 سنوات في بايرن منذ انتهت إعارته من الأخير إلى هوفنهايم في 2011.

شارك مع النادي البافاري في 430 مباراة وسجل 33 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ27 لقبا آخرها الموسم الحالي من الدوري الألماني.