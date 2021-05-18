شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهدد بعدم إذاعة مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هدد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، بعدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الأهلي في مسابقة الدوري، في حال عدم الحصول على المستحقات المتأخرة من الشركة الراعية.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات إذاعية:«لن نذيع مباراتنا مع الأهلي في حال عدم حصولنا على المستحقات المتأخرة من الشركة الراعية»، مؤكدًا :«نُعانى من أزمة مالية وأخر مباراة كانت بالجهود الذاتية، لا يوجد أموال في النادى».

وأضاف:«الفترة الحالية لا نستطيع دفع الرواتب للاعبين والمستحقات، خاصة أن الوضع صعب والخزينة لا يوجد بها أموال».

يذكر أن نادي اسوان سوف يلتقي مع مصر المقاصة مساء غدا الاربعاء، على ستاد أسوان، ضمن مباريات الأسبوع ال٢٣ من مسابقة الدوري الممتاز.