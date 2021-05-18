شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يؤدي مرانه الأول عصر اليوم في بريتوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول عصر اليوم في مدينة بريتوريا؛ استعدادا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في جولة الذهاب بالقاهرة، وحصل اللاعبون على راحة عقب المباراة؛ للتخلص من حالة الإجهاد قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى مدينة بريتوريا صباح اليوم على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ١٢ ساعة تخللها ترانزيت في مطار أسوان؛ للتزود بالوقود، ثم التوجه من مطار جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا.

يذكر أن السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا رافق بعثة الأهلي من القاهرة إلى جوهانسبرج، ثم بريتوريا واطمأن على اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة.