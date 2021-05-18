شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: مصطفى فتحي اتظلم في الزمالك.. وناصر ماهر سيختار سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن مصطفى فتحي، جناح الفريق السكندري والمعار من نادي الزمالك، تعرض للظلم داخل القلعة الحمراء.

وكان مصطفى فتحي، انتقل لصفوف سموحة في الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي الزمالك لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وقال أحمد سامي، في تصريحات تلفزيونية :«مصطفى فتحي، تعرض للظلم في صفوف الفريق الأبيض بسبب عدم حصوله على فرصته"، مضيفا: "لماذا رمى البعض فوطة مصطفى فتحي؟ مصطفى لاعب كبير ويلعب في المنتخبات منذ الصغر ومن يملك موهبة مثله في مصر قلائل للغاية».

وأضاف:«الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك لا تملك طاقة الصبر على أي لاعب خاصة في ظل وجود وفرة من العناصر».

وأكد أنه يتمنى بقاء مصطفى فتحي مع سموحة خاصة أنه سعيد مع الفريق ولكن الأمر يتعلق بنادي الزمالك ورغبته في عودة اللاعب.



وعن تألق أحمد حمدي عبد القادر صانع الألعاب المعار من الأهلي قال :«توقعت عبد القادر، هذا الموسم خاصة أنه لاعب سريع ومهاري ويستطيع إحراز الأهداف وتطور جماعيا بصورة لافتة».

وأكد أن عبد القادر مستمر مع الفريق في الموسم الجديد لأن إعارته مستمرة لموسمين كاملين.

وعن تراجع مستوى ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي، قال: " ناصر ماهر لاعب موهوب ولا ينقصه شئ للمشاركة أساسيا مع الأهلي وليست لديه أي مشكلة فنية".

وتابع:" ناصر فقط يحتاج للمشاركة وموسيماني لديه عدد من النجوم فمن الطبيعي أن يختار الأنسب له من ناحية الجاهزية والأمور التكتيكية".

وأتم :" بالطبع اتمنى عودة ناصر ماهر ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن المؤكد بالنسبة لي أن ناصر سيختار سموحة إذا قرر الرحيل عن الأهلي لفريق مصري آخر".