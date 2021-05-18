شكرا لقرائتكم خبر عن استياء فى الزمالك بعد مماطلة وكيل فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الإستياء داخل نادى الزمالك بسبب الليبي مهند عون، وكيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، بسبب رفضه الحضور إلى القاهرة حتى الآن من أجل عقد جلسة مع إدارة القلعة البيضاء لحسم تجديد نجم نسور قرطاج خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك فى نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل مع إدارة الأبيض إلى اتفاق حتى الآن لتجديد عقده، حيث كان قد طلب الحصول على مستحقاته القديمة والتى تبلغ 683 ألف يورو، وهو الأمر الذى عقد الأمور بسبب عدم وجود سيولة مالية فى النادى خلال الفترة الحالية.

وكشفت مصادر لـ«المصري اليوم» أن وكيل ساسي أبلغ مسؤولو القلعة البيضاء، بأنه سيتجه إلى الإمارات أولا قبل الحضور إلى القاهرة من أجل عقد جلسة مع مسؤولي نادى الوحدة الإماراتى والذى أبدوا رغبتهم فى الحصول على خدمات النجم التونسي.

واتفق وكيل ساسي على عقد جلسة مع مسؤولي نادي الوحدة من أجل الاتفاق حول التفاصيل والأمور المالية على أن يتم إبلاغ اللاعب بعدها بالتفاصيل لحسم أمره، حيث يمتلك التونسي بعض العروض من أندية سعودية وإماراتية وقطرية وكذلك تركية ولكنه يفضل حتى الآن الإستمرار مع الزمالك ولكن بعد حصوله على المستحقات القديمة.

ويدخل الفريق اليوم معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الخميس، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.