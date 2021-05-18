شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينهي أزمة أحمد مسعود مع علي ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تدخل محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي لحل أزمة أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق، مع على ماهر، المدير الفني، بعد استبعاد الحارس من التشكيل الأساسي للفريق والاعتماد على أحمد دعدور.

واعترض أحمد مسعود على الجهاز الفي بطريقة غير لائقة، بسبب عدم مشاركته في مباراة الأهلي واستبعاده من التشكيل الأساسي والاحتياطي، الأمر الذي جعل على ماهر يقرر استبعاده من معسكر الفريق بالإسكندرية.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد الخولي تدخل ونجح في احتواء الأزمة بين الحارس وعلي ماهر، لينتظم الحارس مرة أخرى في معسكر الفريق استعدادَا للمباريات المقبلة.

وطالب نائب المصري، أحمد مسعود، بعدم الاعتراض على الجهاز الفني، مؤكدا له أن مشاركته من عدمه قرار المدير الفني، وأن مجلس الإدارة لا يتدخل في الأمور الفنية.

يُذكر أن أحمد مسعود لعب مع المصري هذا الموسم 17 مباراة في مسابقة الدوري تلقت شباكه 12 هدفًا وحافظ على شباكه في 8 مباراة.