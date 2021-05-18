شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المجمع البترولي الجزائري ببطولة إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يختتم اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره المجمع البترولي الجزائري، في ثاني لقاءاته بالمجموعة الثالثة ببطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف رواندا البطولة في الفترة من 16 وحتى 30 مايو الحالي.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولى أمس على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة (71-55)، بينما خسر المجمع البترولي الجزائري أولى منافساته على يد إي إس دوانيس السنغالي بنتيجة (94-76).

ويشارك في البطولة 12 فريقُا مقسمين إلى 3 مجموعات، يصعد للدور التالي أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثالث من كل منها .

ويقع الفارس الأبيض في المجموعة الثالثة بجانب فرق، المجمع البترولي الجزائري، فيروفيارو الموزمبيقي، إيه إس دوانيس السنغالي.

وتضم قائمة الزمالك النهائية 13 لاعباً هم: والتر هودج، مهاب ياسر، أنس أسامة، إسلام سالم، أحمد حاتم، عمر هشام، أحمد ياسر، هيثم السحارتي، مصطفى مشعل، مصطفى كيجو، أوجوستي جولبيبوش، مايكل فاكواد، تشينيميلو إلونو، بقيادة المدير الفني الإسباني أوجوستي بوش.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في هذه البطولة بحكم أنه بطل دوري السوبر لعام 2019، كما أنه النادي المصري الوحيد الذي استطاع التأهل للبطولة.