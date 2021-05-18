شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الكرة في ملعب الشحات وكهربا لمصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، أن الكرة في ملعب حسين الشحات وكهربا لاعبا الأهلي لمصالحة الجماهير الأهلاوية، وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت : الكرة في ملعب الشحات وكهربا كلاهما يجتهد ولكنهما لم يصلا إلى مرحلة السوبر ستار، الجزء الهجومي كله للأهلي لاعبين مميزين ولكنهم يجب أن يضعوا أنفسهم في مكانة اللاعب السوبر.

وأعلن نجم الأهلي السابق عن تعافيه من كورونا قائلاً: المسحة تحولت لسلبية والأمور عدت بخير ولكن نجلي هادي أصيب بكورونا وأتمنى أن يتعافى سريعاً بعدما التقط العدوى مني، صعوبة الإصابة فقط كانت في فكرة العزل وهذا أمر مؤثر نفسياً، وانعزلت أسبوعين في غرفتي.

أضاف: مباراة الأهلي والزمالك الماضية كان فيها تحفظ شديد من الفريقين والأهلي لعب على الاستحواذ فقط، وهذه نقطة استمرت حتى مباراة صن داون، وأريد أن أنصح قفشة بعدم المبالغة في هذه الجزئية الاستحواذ وسيلة في الوصول للمرمى وليست غاية، والتعادل كان عادلاً في القمة.

واصل: الزمالك لديه رعونة في مسألة الضغط على الخصم وهذا سبب خروجه من أفريقيا، وهدف شيكابالا المكرر غلطة من مدافعي الأهلي، المدافع هو من يجب أن يذهب للمهاجم ليلعب على قدمه الثابتة، وإمام أن يقطع الكرة أو يتسبب في فاول حتى لا يدخل إلى الـ 18.

واختتم: حتى الآن الشناوي وديانج وعلي معلول هم سوبر ستار الأهلي ولكن باقي اللاعبين بيلعبوا على سطر وسطر.