شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد حسن: لا أصدق ما فعله مروان محسن والشحات مش سوبر مان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عبد الحميد حسن نجم الأهلي السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، في ظل تراجع أداء الفريق الأحمر مؤخراً تحت قيادته وقال عبد الحميد حسن في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": ما رأيناه من أداء الأهلي ليست إمكانيات مدير فني للأهلي بصراحة، في النهاية تصل إلى النتائج التي تريدها ولكن لا تقدم إضافة أو أداء.

أضاف متحدثاً عن مروان محسن: بعد الإعلان الذي قدمه مروان محسن لا أستطيع أن أدافع عنه إطلاقاً، وحتى الآن لا أصدق ما فعله مروان، كيف قبل بالأمر حتى لو كان المقابل المادي كبير جداً وإذا كان هو اعترف بمستواه فلا يمكن الدفاع عنه.

واصل: بواليا كان بعيد جداً وعندما منحه الفرصة في مباراة صن داونز وهو ذهنياً بعيد عن الفورمة هذا أظهره بمستوى أسوأ ، وحزين جداً على رحيل أزارو عن الأهلي واستغربت من التفريط فيه.

أكمل: المدير الفني المصري في الأهلي يتم احترامه جداً، ولا يصح القول بأن المدرب المصري لا يحترم في الأندية المصرية، لدينا الكثير من النماذج المشرفة، والأهلي تحديداً نجح معه مدربين مصريين كثر.

وعن مباراة صن داونز قال مهاجم الأهلي السابق: أنا غير قلق على الأهلي أمام صن داونز، ولكن قلق من أجواء المباراة، المباراة الماضية كان لدينا ثغرة في الجبهة اليسرى وأيمن أشرف لم يكن في حالته، وأعرف حدود إمكانيات موسيماني الفنية ولكن يجب أن يكون للاعبين لمسه أكبر في المباراة.

أضاف: الانتقادات الموجهة لحسين الشحات فيها مبالغة كبيرة جداً، والجماهير تطالبه بأكبر من إمكانياته وتريد أن ترى فيه محمد بركات، لكن هذه مواصفاته وهو ليس سوبر مان.

واصل: الدوري هو أخر ما يفكر فيه الأهلي وهناك فرق شاسع بين الأهلي وأقرب منافسيه في البطولات، والفريق يفكر في البطولات الأكبر من الدوري مع احترامي لجميع الأندية، والموضوع ليس صعباً وإذا فاز الأهلي بمؤجلاته سيتصدر.

واختتم: قفشة لاعب عالي جداً ومؤهل للعب في أكثر من مكان وديانج لاعب رائع ولديه مزايا لاعب عالمي ومازلت أنتظر أكثر من ذلك من طاهر محمد.