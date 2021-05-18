شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السمري يكشف أخر مستجدات استاد الزمالك ويؤكد: كارتيرون مستمر معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، عن أخر المستجدات في ملف استاد الزمالك، وقال السمري في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم":النادي لن يتكفل بأي شئ في انشاء استاد الزمالك، وننشئ نادي الزمالك فرع 6 أكتوبر وتلقينا خطاب من جهاز 6 أكتوبر بسحب الأرض والموضوع في يد الجهة الإدارية وتقدمنا للجهاز بإعطاء مهلة سنة وبمجرد الموافقة سنبدأ تنفيذ المشروع وسيكون هناك مشروعات موارد مستدامة للنادي.

أضاف، خطوة تأسيس شركة لكرة القدم هي خطوة متأخرة في جميع أندية مصر، ومازالت الأمور تدار بالهواية في كل الأندية، والأهلي والزمالك مازال في ميزانيتهما عجز، ولكن النقطة الأهم أن شركات كرة القدم يجب أن تكون ميزانيتها مستقلة وكذلك إدارتها عن إدارات الأندية.

أكمل: الزمالك منذ تولي اللجنة التنفيذية شؤنه ونحن نفكر في الموضوع منذ نوفمبر الماضي، ولكن اللائحة الموحدة للأندية الرياضية كانت تستوجب أخذ رأي الجمعية العمومية وبسبب كورونا تم تأجيل كل الجمعيات العمومية لما بعد شهر يونيو، وبالتالي تحدثنا مع وزير الرياضة في هذا الأمر ولكن عطلتنا الجمعية العمومية.

واصل: تم التحدث مع كيانات اقتصادية في مصر حتى في هذا الصدد، وفكرة أن الأهلي بدأ ونحن تأخرنا غير صحيحة لأن كل الأندية تأخرت، والأهلي حتى الأن أعلن فقط لكنه لم يؤسس حتى الآن الشركة.

وعن المدرب المصري قال عضو لجنة الزمالك: الأندية الجماهيرية لا ينفع معها مدرب مصري، لأن النجوم تحتاج إلى مدرب أقوى منها ويسيطر عليها، ولدينا عقدة خواجة في أن العلاقة بين اللاعب والمدرب المصري مشوشة والتعامل فيها نفسي أكثر من أنها فني.

أضاف السمري: كارتيرون مستمر معنا ولا توجد أي أزمة ولا نعرف سبب الشائعات، السوشيال ميديا تطلق يوميا بالـ 20 شائعة عن الزمالك، وكلنا رأينا من قبل شائعات عن عروض لـ 13 لاعبا بالفريق.