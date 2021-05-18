شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان ورموز زهرة الجنوب يدعمون الفريق قبل لقاء المقاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، وعدد من رموز النادي وأعضاء مجلس الإدارة، على حضور تدريبات زهرة الجنوب، وذلك قبل مواجهة مصر المقاصة في مباراة الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين غداً على استاد أسوان.

وحرص سليمان على تحفيز اللاعبين بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية، مشدداً على أن الفريق عليه أن يستغل عامل الملعب كدفعة معنوية كبيرة لإسعاد الجماهير.



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وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة أن علاء عبد العال مدرب الفريق سيقود أسوان خلال مباراة المقاصة المرتقبة من مدرجات ملعب أسوان بعد تعرضه للطرد فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلى للاعتراض على التحكيم.

وقال أمين، فى تصريحات خاصة، إن علاء عبد العال سيتولى الإدارة الفنية من المدرجات، على أن يقوم مجدى سعد المدرب العام وأحمد بيبو مدرب الفريق، بنقل التعليمات إلى اللاعبين خلال اللقاء.

ويحتل أسوان المركز الـ15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى أسوان الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.

وتعتبر مباراة أسوان والمقاصة ثانى مباراة لأبناء الجنوب خلال الموسم الجارى بعد مباراة إنبى، والتى فاز فيها أسوان بهدف نظيف، وذلك بعد فترة طويلة من ابتعاد أسوان عن ملعبه بسبب تداعيات فيروس كورونا منذ الموسم الماضى.