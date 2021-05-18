شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: الفوز بهدفين على صن داونز لا يحسم التأهل وهدفنا النجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامي ربيعة، مدافع الأهلي، أن الفريق يسعى بكل قوة لتخطي عقبة صن داونز بطل جنوب إفريقيا، والوصول للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب والتتويج بالبطولة والنجمة العاشرة.

وقال ربيعة في تصريحات للموقع الرسمي واجهنا فريق صن داونز في جولة الذهاب بالقاهرة، وحققنا الفوز بهدفين دون رد، ولكن هدفان في شباك فريق مثل صن داونز، بكل تأكيد لا يعني حسم التأهل، الفريق الجنوب إفريقي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ويلعب كرة قدم رائعة.

وأضاف مدافع الأهلي: أمامنا شوط ثانٍ أمام صن داونز في جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل، نحن نحترم المنافس بكل تأكيد، ونسعى إلى حسم التأهل إلى نصف النهائي من بريتوريا.

وشدد ربيعة، على أن اللعب أمام فريق يتمتع بالقوة الجسمانية، إلى جانب المهارة، يحتاج إلى الأداء برجولة، وقد تكون هناك التحامات قد يراها البعض نوعا من العصبية وهي رؤية في غير محلها، وغير صائبة إلى حد كبير.

وأشار مدافع الأهلي إلى أنه خلال مباراة الذهاب بالقاهرة نجح الأهلي في الضغط بشكل جيد جداً على لاعبي صن داونز، واستطاع تحقيق الفوز بهدفين، وهي نتيجة جيدة، ولكن لم تحسم التأهل، خاصة أن هناك مباراة ثانية بين الفريق في بريتوريا.

وواصل مدافع الأهلي: عندما تفوز بهدفين في القاهرة، ويتبقى على تحقيق هدفك٩٠ دقيقة من المؤكد أنك لن تضيع مجهودك.. سوف تبذل أقصى جهد من أجل حسم التأهل ومواصلة السير بحثا عن اللقب العاشر.

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي دائما ما تكون داعمة للنادي، وتساند اللاعبين بشكل دائم بغض النظر عن اسم اللاعب الذي يشارك في أي مباراة؛ لأن مصلحة الأهلي هي الأهم، وجميع اللاعبين أيضا يرغبون دائما في أن يكون الأهلي في أفضل صورة، وفي مكانة تليق بتاريخ نادي القرن.