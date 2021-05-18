شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. حديث جوزيه مع فيجو قبل مواجهة الأهلى وريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، كواليس مواجهة ريال مدريد عام 2002، قائلا: "يوم 2 أغسطس 2002 كان يوم ماتش ريال مدريد، وفى اليوم ده تدربنا صباحاً، وده كان غريب على اللاعبين التدريب يوم الماتش، وفى الوقت ذاته كان فريق الريال يتنزه فى الأهرامات".

وأضاف الساحر، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "اللقاء كان الساعة الثامنة مساء، والساعة 4 تم غلق البوابات، و100 ألف متفرج داخل الاستاد، وأنا كنت مع لويس فيجو والمصريين أول ما شافوا فيجو قاموا بالغناء فقال لى فيجو: "مناخ جيد وقوى" فقلت له: "سيتغير المناخ عندما يبدأ اللقاء وتحرزوا فينا الأهداف".

وتابع جوزيه: "قلت للاعبى الأهلى عندنا من 100 فرصة نكسب فيها الريال فرصة واحدة فقط، لكننا سنقاتل من أجل تلك الفرصة"، وأتذكر فى الشوط الأول لم نصل منطقة جزاء الريال، وكان لاعبو الأهلى منبهرين بأساطير الريال ويرغبون فى التقاط الصور معهم دون اللعب، وتألق الحضرى بشكل كبير، وفى الشوط الثانى هبط مستوى لاعبى الريال فأجريت 3 تبديلات وحققنا الفوز بهدف".