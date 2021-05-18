الزمالك: فكرة تأسيس شركة كرة القدم بادر بها النادي منذ عدة أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادي الزمالك إن فكرة تأسيس شركة كرة قدم بنادي الزمالك بادر بها النادي منذ عدة شهور.

وأضاف السمري من خلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن السمري أن السبب وراء التأخير في الإعلان الرسمي عن شركة كرة القدم هو أن هو أن اللائحة المالية "السابقة" للأندية الرياضية والتي تم إصدارها في سبتمبر 2017، كانت تلزم موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الشركة أولا قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة والمعني بها "المديرية" والجهة الإدارية المركزية والمعني بها "الوزارة"، وعليه لا يمكن أن تتخذ آية إجراءات إلا بالعرض على الجمعية المتوقف عقدها على جميع الهيئات بقرار لجنة الأزمات برئاسة معالي رئيس الوزارء بشأن فيروس كورونا وبالتالي تعطل الأمر.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك أنه بعد اعتماد اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية الصادرة في أبريل 2021 والتي أجازت إنشاء الشركات المساهمة وعرض نتائجها على الجميعة العمومية سهل إنشاء الشركة أولا على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية.

وأكمل أن أحد الأسباب التي عطلت تأجيل إنشاء الشركة هو أن بعض الأعضاء بالنادي قدموا شكوى للوزير ضد اللجنة المؤقتة كما أنهم طالبوا بعدم الموافقة على اي مشروعات من اللجنة.

ونفى أن يكون هناك تدخل من أشخاص بعينهم من اللجنة بالمكلفة بإدارة النادي مشددا على أن هذه الأخبار غير صحيحة.

و اختتم السمري تصريحاته قائلا أن هذه الفكرة كانت مطروحة في النادي منذ عام ٢٠١٧ بعد أن أتاح قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ الاستثمار في المجال الرياضي، بما يعني أن الفكرة بادر بها النادي منذ أكثر من 4 سنوات.