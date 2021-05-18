أحمد سامي: فتحي تعرض للظلم في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يرى أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، أن لاعب الفريق مصطفى فتحي، تعرض للظلم في نادي الزمالك.

وأضاف فتحي من خلال تصريحات لبرنامج كورة تريند على قناة الحدث أن اللاعب تعرض للظلم في الزمالك بسبب عدم الحصول على فرصة كاملة.

وكان الزمالك قد أعار مصطفى فتحي إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ليقدم اللاعب مستويات مميزة رفقة الفريق السكندري.

وأضاف سامي: "مصطفى لاعب كبير ويلعب في المنتخبات منذ الصغر ومن يملك موهبة مثله في مصر قلائل للغاية."

وأكمل : " الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك لا تملك طاقة الصبر على أي لاعب خاصة في ظل وجود وفرة من العناصر."

واختتم بأنه يتمنى استمرار مصطفى فتحي مع الفريق السكندري خاصة وأن اللاعب يشعر بالسعادة في الفريق منذ الانضمام إليه.