طبيب الأهلي: شفاء حمدي فتحي.. ونسبة لحاقه بمباراة نهضة بركان قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، شفاء حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، من الإصابة.

وأوضح أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن فتحي أجرى أشعة في القاهرة قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا، وكشفت نتائج الأشعة عن وجود التئام شبه كامل في موضع إصابته.

وأوضح أن نسبة لحاق حمدي فتحي بمواجهة صن داونز متوسطة، بينما نسبة لحاقه بمباراة نهضة بركان قوية.

ويلتقي الأهلي أمام صنداونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، قبل مواجهة نهضة بركان يوم 28 من الشهر الجاري.

وأجرى حمدي فتحي جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.