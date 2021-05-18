شريف: لم نتأهل لنصف نهائي الأبطال.. وأسعى لكتابة التاريخ مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد محمد شريف، مهاجم الأهلي، أن الفريق أمام مواجهة صعبة ضد صنداونز الجنوب إفريقي، مضيفًا أنه ثقة الجهاز الفني دافع بالنسبة له كما أنه يسعى لكتابة التاريخ مع القلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة حسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون رد.

وقال مهاجم الأهلي خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "جميع اللاعبين لديهم هدف محدد، وهو حسم الصعود إلى دور نصف النهائي من جنوب إفريقيا، وتقديم مباراة قوية تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي".

وأضاف شريف: "الفوز على صنداونز في القاهرة خطوة مهمة، ولكن الأهلي لم يتأهل إلى الدور نصف النهائي، هناك شوط ثانٍ في جنوب إفريقيا، ونحن على درجة عالية من الاستعداد والتركيز لحسم التأهل في مواجهة السبت المقبل".

وتابع: "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا، ونسعى بكل قوة من أجل تحقيق ذلك، الجهاز الفني واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا في التحضير لمواجهة صنداونز والتي جاءت بعد فترة من الضغط؛ بسبب توالي المباريات، ولكن هذا هو قدر الأهلي، وأي لاعب يشارك مع الفريق قادر على تحمل المسؤولية وتحمل الضغوط مهما بلغت شدتها".

وواصل: "خلال الفترة الماضية شارك الأهلي في كأس العالم للأندية، ثم منافسات الدوري، وهناك مباراة على كأس السوبر الإفريقي، والآن لا حديث يعلو فوق مباراة صنداونز بطل جنوب إفريقيا التي يسعى خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى الدور النصف النهائي في دوري الأبطال".

وأكمل: "صنداونز لا يحتاج إلى الحديث عنه، فتاريخه في السنوات الأخيرة يؤكد أنه فريق يستحق الاحترام، وبصفة عامة عندما يصل فريق إلى دور ربع النهائي في بطولة بحجم دوري أبطال إفريقيا، فمن المؤكد أنه فريق مميز ويمتلك المقومات والعناصر الجيدة".

وأوضح: "الفريق دائما ما يكون في تحدٍ جديد في كل مباراة يشارك بها، وكل بطولة يكون متواجد فيها، والفوز دائما ما يكون الهدف الأول الذي يسعى إليه الفريق على مدار الأجيال المتعاقبة على النادي والتي ارتدت قميص الأهلي".

وأردف شريف: "أتطلع بشكل شخصي لكتابة تاريخ مع الأهلي من خلال الفوز بالألقاب والبطولات، وهذه الرغبة هي حلم مشترك لجميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق".

وأتم: "ثقة الجهاز الفني والجماهير بكل تأكيد دافع قوي بالنسبة لي لبذل مجهود إضافي من أجل إسعاد الجماهير وتنفيذ تعليمات الجهاز في المباريات التي أشارك فيها، وهدفنا واحد نسعى إلى الوصول إليه، ورغبتنا مشتركة في الوصول بالأهلي دائما إلى الفوز والتواجد على منصات التتويج".