ربيعة يتحدث عن صنداونز "المميز".. وحسم التأهل من بريتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال رامي ربيعة، مدافع الأهلي، إن الفريق لم يحسم التأهل إلى نصف النهائي حتى الآن، مضيفًا أن تحقيق الهدف مازال يتبقى عليه 90 دقيقة ومن المؤكد أننا لن نضيع مجهودنا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة حسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون رد.

وقال ربيعة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "واجهنا فريق صن داونز في جولة الذهاب بالقاهرة، وحققنا الفوز بهدفين دون رد، ولكن هدفين في شباك فريق مثل صنداونز لا يعني حسم التأهل.. الفريق الجنوب إفريقي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ويلعب كرة قدم رائعة".

وأضاف مدافع الأهلي: "أمامنا شوط ثانٍ أمام صن داونز في جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل، نحن نحترم المنافس بكل تأكيد، ونسعى إلى حسم التأهل إلى نصف النهائي من بريتوريا".

وتابع ربيعة: "اللعب أمام فريق يتمتع بالقوة الجسمانية، إلى جانب المهارة، يحتاج إلى الأداء برجولة، وقد تكون هناك التحامات قد يراها البعض نوعا من العصبية وهي رؤية في غير محلها، وغير صائبة إلى حد كبير".

وواصل: "خلال مباراة الذهاب بالقاهرة نجح الأهلي في الضغط بشكل جيد على لاعبي صنداونز، واستطاع تحقيق الفوز بهدفين، وهي نتيجة جيدة، ولكن لم تحسم التأهل، خاصة أن هناك مباراة ثانية بين الفريق في بريتوريا".

وأكمل: "عندما تفوز بهدفين في القاهرة، ويتبقى على تحقيق هدفك 90 دقيقة من المؤكد أنك لن تضيع مجهودك.. سوف تبذل أقصى جهد من أجل حسم التأهل ومواصلة السير بحثا عن اللقب العاشر".

وأتم ربيعة حديثه: "جماهير الأهلي دائما ما تكون داعمة للنادي، وتساند اللاعبين بشكل دائم بغض النظر عن اسم اللاعب الذي يشارك في أي مباراة؛ لأن مصلحة الأهلي هي الأهم، وجميع اللاعبين أيضا يرغبون دائما في أن يكون الأهلي في أفضل صورة، وفي مكانة تليق بتاريخ نادي القرن".