طبيب الأهلي: مشاركة معلول في السوبر الأفريقي "رؤية فنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من غد الأربعاء.

وكان معلول قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

وأوضح أبوعبلة خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن معلول أجرى أشعة رنين قبل السفر إلى جنوب أفريقيا أكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في البرنامج الخاص به من خلال مشاركته في جزء من المران الجماعي.

وأشار طبيب الفريق إلى أن فرص مشاركة معلول أمام صن داونز صعبة، فيما سيكون متاحا تحت تصرف ورؤية الجهاز الفني في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري في قطر.

جدير بالذكر أن معلول انضم إلى قائمة الفريق المتواجدة في جنوب إفريقيا، بعد الاطمئنان على حالته، على أن يتم تجهيزه للتواجد مع الفريق في مباراة نهضة بركان.