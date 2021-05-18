تنطلق اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 العديد من المباريات الهامة وستكون ابرزها في الدوري الإنجليزي الممتاز لحسم المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. وينتظر عشاق الدوري الانجليزي مواجهة الثائر بين تشيلسي وليستر سيتي اليوم بعد فوز ليستر سيتي بكأس الاتحاد الانجليزي على حساب فريق نادي تشيلسي. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 مايو المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - فولهام 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ساوثامبتون - ليدز يونايتد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium برايتون - مانشستر سيتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium تشيلسي - ليستر سيتي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium لاتسيو - تورينو 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 3 الدفاع الحسني الجديدي -المغرب التطواني 20:15 مصر، 19:15 المغرب Arryadia SD/HD الوداد الرياضي - أولمبيك آسفي 22:30 مصر، 21:30 المغرب Arryadia SD/HD الاطلاع على الجدول وننقل لكم بث مباشر لحظة بلحظة على موقع الخليج 365 اليوم مواجهة ليستر سيتي وتشيلسي ، انتظرونا

كانت هذه تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء ١٨ مايو والقنوات الناقلة للبث المباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.