شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف لحاق حمدي فتحي بالسوبر الأفريقى.. ويحدد موعد أول مران فى بريتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي، لاعب الفريق، أجرى أشعة في القاهرة قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا، وكشفت نتائج الأشعة عن وجود التئام شبه كامل في موضع إصابته.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن نسبة لحاق فتحي بمواجهة صن داونز متوسطة، بينما نسبة لحاقه بمباراة نهضة بركان قوية.

وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

يأتى هذا فى الوقت الذى يؤدى فيه الأهلى مرانه الأول فى الثالثة عصر اليوم في مدينة بريتوريا؛ استعدادا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في جولة الذهاب بالقاهرة، وحصل اللاعبون على راحة عقب المباراة؛ للتخلص من حالة الإجهاد قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى مدينة بريتوريا صباح اليوم على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة تخللها ترانزيت في مطار أسوان؛ للتزود بالوقود ثم التوجه من مطار جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا.

يذكر أن السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا رافق بعثة الأهلي من القاهرة إلى جوهانسبرج، ثم بريتوريا واطمأن على اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة.

وأصطحب بيتسو موسيمانى، ، قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها 22 مايو الجارى فى مدينة بريتوريا التى ضمت الأسماء التالية :

محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.