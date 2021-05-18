شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز اليد يعلن قائمة الـ21 لاعبا فى معسكر الغردقة بعد سلبية مسحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب اليد عن قائمة اللاعبين المقرر إصطحابهم ظهرا إلى معسكر الغردقة الذى يستمر لمدة أسبوعين استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 بعد التأكد من سلبية العينات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

ويقام هذا المعسكر بدون المحترفين ، حيث يضم 21 لاعبا و هم كلا من ، محمد عصام الطيار و محمد على و عبد الرحمن طه و عمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن و عبد الرحمن سيسة و يحيى الدرع و حسن قداح و سيف الدرع و مصطفى خليل و عبد الرحمن فيصل و أحمد الأحمر و محسن رمضان و حازم ممدوح و أكرم يسرى و عمر سامى و عمر خالد كاستيلو و إبراهيم المصرى و وسام نوار وأحمد عادل و خالد وليد .

ويتولى أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، ومعه عاصم السعدنى المشرف على المنتخب، ومؤمن صفا عضو اللجنة، الانتهاء من خطة إعداد المنتخب للأولمبياد، مع وضع برنامج المعسكرات الخارجية.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد مؤخرا مواعيد مباريات منتخب اليد فى أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة، والتى ستقام فى شهر يوليو المقبل، وبدأ منتخب مصر لكرة اليد فترة الإعداد للأولمبياد بمعسكر مغلق فى المركز الأوليمبى 26 أبريل الماضى، بمشاركة جميع الدوليين والمحترفين.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالى بتوقيت القاهرة :

مصر × البرتغال السبت 24 يوليو 12:30 ظهرا .

مصر × الدنمارك الاثنين 26 يوليو 7:15 صباحا .

مصر × اليابان الأربعاء 28 يوليو 7:15 صباحا .

مصر × السويد الجمعة 30 يوليو 9:15 .

مصر × البحرين الأحد 1 أغسطس 4:00 فجرا .