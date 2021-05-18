هل يُكرر البرتغالى فينجادا سيناريو الإعتذار للأهلى مع اتحاد الكرة ؟

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القاهرة - سامية سيد - تحول البرتغالى نيلو فينجادا للغز كبير داخل اتحاد الكرة، عقب تأخر وصوله إلى القاهرة لإستلام عمله كمدير فنى للجبلاية خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق ، حيث كان من المقرر وصوله أول مايو الجارى لإستلام المهمة بعد اتفاقه مع اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية.

وأخطر فينجادا اتحاد الكرة بتأخر الوصول لحين الحصول على لقاح كورونا، إلا أنه حتى الأن لم يبلغ اتحاد الكرة بموعد الوصول الجديد وهو ما وضع الجبلاية فى مأزق فى ظل غموض مصيره.

وما يزيد مخاوف اتحاد الكرة أن البرتغالى فينجادا سبق واعتذر عن العمل فى النادى الأهلى عقب اتمام الاتفاق معه، ففى موسم 2009 أعلن النادى الأهلى اعتذار فينجادا عن عدم تدريب الفريق بعد أيام من إعلانه رسميا خليفة لمواطنه مانويل جوزيه.

وجاء في بيان للأهلي عبر موقعه الرسمي أن إنهاء التعاقد مع فينجادا جاء بصفة ودية حيث اعتذر المدرب البرتغالي عن عدم الحضور إلى مصر بسبب ارتباطات أسرية، وبحسب بيان الأهلى فإن فينجادا أرسل خطابا لحسن حمدى رئيس النادى الاهلى وقتها يعتذر فيه عن عدم تدريب الفريق لأسباب أسرية.