شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن صعوبة مشاركة علي معلول في مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول، لاعب الفريق سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من غدٍ.

وأوضح أبوعبلة، أن «معلول» أجرى أشعة رنين قبل السفر من القاهرة أكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في البرنامج الخاص به من خلال مشاركته في جزء من المران الجماعي.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن فرصة مشاركة معلول أمام صن داونز صعبة، فيما سيكون متاحا تحت تصرف ورؤية الجهاز الفني في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري في قطر.

وكان «معلول» قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

وحرص الجهاز الفني على ضم «معلول» إلى قائمة الفريق المتواجدة في جنوب إفريقيا، بعد الاطمئنان على حالته، على أن يتم تجهيزه للتواجد مع الفريق في مباراة نهضة بركان.

ووصلت، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى جوهانسبرج لمواجهة فريق صن داونز ببطولة أفريقيا بعد رحلة طيران شاقة عبر طائرة خاصة، ويترأس البعثة محمود الخطيب.

وغادرت بعثة الأهلى القاهرة مساء أمس فى التاسعة مساءً فى رحلة طيران طويلة، ومكست ساعة ترانزيت فى مطار أسوان للتزود بالوقود قبل أن تعاود الرحلة إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.