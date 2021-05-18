شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى جنوب أفريقيا يرافق بعثة الأهلى إلى بريتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رافق أحمد الفاضلى، سفير مصر فى جنوب أفريقيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من مطار القاهرة إلى مطار جوهانسبرج، ثم التوجه مع البعثة إلى مدينة بريتوريا.

واطمأن الفاضلي على اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد بعثة الفريق، وذلك خلال وجوده على نفس طائرة الأهلى التى توجهت من القاهرة إلى جنوب أفريقيا؛ استعداد لمواجهه صن داونز في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص السفير المصرى على الحديث مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني والاطمئنان عليهم خلال رحلة الفريق من القاهرة إلى مطار جوهانسبرج.

وكان السفير المصري قد تواجد في القاهرة خلال الأيام الماضية، ورافق بعثة الأهلي التي غادرت مطار القاهرة في التاسعة مساء أمس، ووصلت إلى مطار جوهانسبرج في الساعة السابعة صباحا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.