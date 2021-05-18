شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بلاعبى الزمالك ويبحث ملف المصابين قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع اللاعبين قبل مران اليوم الذى ينطلق فى الرابعة والنصف عصرا، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

ويتحدث كارتيرون مع لاعبي الفريق عن الفترة المقبلة، في ظل ضغط المباريات المقبل بداية من مواجهة طلائع لجيش، وهي الفترة التي تحتاج لتكاتف جميع اللاعبين لمواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، وسيطبق كارتيرون برنامج تأهيل مكثف بداية من اليوم لمواجهة ضغط المباريات، مع رفع معدلات التدريبات البدنية التي يخوضها اللاعبون قبل كل تدريب.

كما يعقد كارتيرون جلسة مع محمد أسامة طبيب الفريق لمعرفة آخر تطورات إصابة عبد الله جمعة ومحمود علاء وحميد أحداد وكذلك متابعة الحالة الصحية لمحمود الونش في ظل معاناته من كدمة في الركبة.

من ناحية أخرى يترقب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، مصير مشاركة المغربي حميد أحداد لاعب الفريق، فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وأصبح حميد أحداد، مهددا بالغياب عن مباراة الزمالك المقبلة أمام طلائع الجيش للإصابة بالتواء في القدم خلال مباراة إنبي، التي أقيمت مساء الجمعة بالدوري وحسمها الأبيض بثلاثة أهداف لهدف، ليفضل الجهازين الطبي والفني، عدم استكمال أحداد للمباراة حتى لا تتفاقم الإصابة حيث شارك في المباراة بالدقيقة 76 بدلا من التونسي سيف الدين الجزيري، لكن خرج بالدقيقة 89 متأثرا بإصابته ليلعب 13 دقيقة فقط قبل مغادرة الملعب.

وسيضمن الجزيرى الاستمرار في تشكيل فريق الزمالك أمام طلائع الجيش، حال غياب حميد أحداد حيث قاد المهاجم التونسي التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة إنبي الأخيرة، قبل مشاركة أحداد بدلا منه، ولكن كشفت المباريات الماضية أن الفرنسي كارتيرون مقتنع بأحداد بشكل أكبر من الجزيري.