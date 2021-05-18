شكرا لقرائتكم خبر عن عرابى: الأهلى يحتاج ضم كريم فؤاد وعودة عمار حمدى.. وهو المرشح للقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أسامة عرابى نجم الأهلى السابق أن طريقة لعب الأهلى واضحة تماما ورغم أنها تحسنت فى مباراة الاتحاد السكندرى بالدورى واعتمد الفريق على التحضير من الأسفل، إلا أن الأهلى من قبل كان يعتمد على الكرات الطولية من الخلف، لكن عدنا للاستحواذ فى مباراة الاتحاد وأتمنى عودة الأهلى لكرته الطبيعية، ولكن قد يكون اضطر للاعتماد على هذه الطريقة لاستغلال سرعة محمد شريف فى المرتدات أو لتفادى الإرهاق والتعب الذى يضرب لاعبيه من ضغط المباريات عن طريق نقل الكرات الطولية للأمام.

وعن المراكز التى يحتاجها الأهلى لتدعيم صفوفه أكد أنه يحتاج بعض اللاعبين خاصة فى مركز الظهير الأيمن ومع محمد هاني ورأس حربة قوى وجناح مميز، والمركز الوحيد المكتمل بالأهلي هو "الدفندر" لوجود عمرو السولية واليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق.

وشدد على أن هناك كريم فؤاد من إنبي مع عودة عمار حمدي لأن الأهلي يحتاج لهم فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الأهلى هو أول المرشحين للفوز ببطولة أفريقيا لأنه صاحب اللقب والأكثر تتويجا بالبطولة، وعم توفيقه في عدد من المباريات لا يقلل من فرصه في حصد النجمة الأفريقية.

وأسامة عرابي هو أحد الكباتن التاريخيين للأهلي والنجم المونديالي الذي كان من نجوم مصر الذين ساهموا فى تحقيق أفضل مشاركة للمصريين فى تاريخ المونديال عام 1990، كما أنه توج بـ28 بطولة مختلفة مع الأهلى وشارك مع الفريق الأحمر فيما يقرب من 400 مباراة وهو رقم تاريخي داخل القلعة الحمراء.