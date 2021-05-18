شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى جنوب إفريقيا من أجل مواجهة فريق صن داونز ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفريق الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في جولة الإياب بعد الفوز عليه ذهابًا بهدفين دون رد.

واستغرقت الرحلة ما يقرب من ١٢ ساعة تخللها ترانزيت في مطار أسوان، للتزود بالوقود، ثم استقلال حافلة من مطار جوهانسبرج إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز.

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وتضم بعثة الأهلي اللاعبين: محمد الشناوي، وعلي لطفي، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وبدر بانون، ومحمود متولي، وسعد سمير، وأيمن أشرف، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد رمضان بيكهام، وعلي معلول، وعمرو السولية، وأليو يانج، وأكرم توفيق، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، وناصر ماهر، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ووليد سليمان، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي، وصلاح محسن، ومحمد شريف، والتر بواليا.