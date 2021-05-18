شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، قائمة أغلى 10 لاعبين فى الدورى المصرى، وذلك على الرغم من تراجع قيمته التسويقية وفقاً لآخر تحديث لها لتصل إلى 3 ملايين يورو، بعدما سجل فى وقت سابق قيمة تسويقية بلغت 7 ملايين يورو خلال تواجده فى الدورى الإنجليزى.

بينما جاء محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، فى المركز الثانى بقيمة تسويقية بلغت 2 مليون ونصف يورو.

وجاء ترتيب أغلى 10 لاعبين بالدورى المصرى كالتالى:

ـ محمد الشناوى: 2 مليون ونصف يورو

ـ أشرف بن شرقى: 2 مليون و200 ألف يورو

ـ محمد مجدى قفشة: 2 مليون و200 ألف يورو

ـ فرجانى ساسى: 2 مليون و200 ألف يورو

ـ أليو ديانج: 2 مليون يورو

ـ دييجو رولان: 2 مليون يورو

ـ محمد شريف: مليون و800 ألف يورو

ـ عمرو السولية: مليون ونصف يورو

ـ محمود علاء مليون ونصف يورو

وتبلغ القيمة التسويقية للدورى العام بجميع الفرق 148 مليونا و880 ألف يورو، حيث يتربع الأهلى على عرش الفرق الأغلى فى المسابقة بقيمة 26 مليون و450 ألف يورو، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى بقيمة 20 مليون يورو، وبيراميدز فى المركز الثالث بقيمة 18 مليون ونصف يورو.