شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب حضور 2000 مشجع لمباريات الدورى بداية من يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة على أن يتضمن التصور الذى يتم إعداده حاليا لعودة الجماهير للملاعب بداية من شهر يوليو المقبل، أن يتم السماح للجماهير بالحضور تدريجيا فى الملاعب.

وكشف مسئولو الجبلاية أن التصور سيشهد الاقتراح ببدء الحضور الجماهيرى فى المباريات بـ2000 مشجع لكل فريق، بحيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المباريات وتأمين عملية الدخول والخروج.

كما وضعت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بعض الشروط لعودة الجماهير للملاعب، أهمها أن تبدأ عودة الجماهير للملاعب في مباريات الدورى بداية من شهر يوليو المقبل، وتحديد أعداد معينة للحضور في كل ملعب حسب سعته، وعمل تصاريح وكشوف بأسماء الجماهير التي تحضر المباريات، وحصول الجماهير الراغبة في الحضور على لقاح كورونا، والاستعانة بشركات أمن خاصة لنظيم دخول وخروج الجماهير.

من ناحية أخرى، طلب مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، شفويًا من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الاستمرار حتي شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل لحين الانتهاء من احتفالات مئوية الجبلاية المقرر لها 3 ديسمبر المقبل والإنشاءات الخاصة بمشروع الهدف إلي جانب إقامة الانتخابات في نوفمبر المقبل .

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن هناك اتجاها قويا داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدم المد للجنة الثلاثية مرة أخرى، خاصة أن اتحاد الكرة به لجان معينة منذ ما يقرب من موسمين بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة فى 9 يوليو عام 2019 بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر، إلى جانب أن الاتحاد الدولي لم يعين لجنة لمدة موسمين في آي اتحاد من قبل وبالتالي الأقرب هو إقامة انتخابات لاتحاد الكرة لتعيين مجلس جديد في سبتمبر أو أكتوبر المقبل وإنهاء عمل اللجنة الحالية.

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021 بعد أن كان من المقرر أن ينتهى عمل اللجنة فى 31 يناير الماضى.