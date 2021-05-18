شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار الأوزبكى جمالوف مدرب منتخب الجودو عن الاستمرار فى منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر المدرب الأوزبكى أدهم جمالوف عن الاستمرار فى منصبه كمدرب لمنتخب الجودو لارتباطه بظروف خاصة بأسرته، أجبرته على الرحيل.

وجاء اعتذار جمالوف قبل أيام من المشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بالسنغال، وقبل المشاركة فى بطولات ومعسكرات الإعداد لأولمبياد طوكيو.

كان جمالوف قد تولى تدريب منتخب الجودو قبل بطولة الجراند سلام فبراير الماضى، والتى أقيمت فى مدينة طشقند خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الماضى، ثم المشاركة فى بطولات الجراند سلام في كل من جورجيا، وتركيا، وفرنسا.

يذكر أن إسلام الشهابى تقدم باستقالة من عمله كمدرب فى جهاز جمالوف لرغبته فى تولى تدريب لاعبى المنتخب المتأهلين إلى طوكيو بعيدا عن المدرب الأجنبى وهو ما رفضه مجلس إدارة اتحاد الجودو.

ويشارك منتخب الجودو فى البطولة الأفريقية التى تقام فى السنغال وتستمر حتى 24 مايو الجارى، ويقام على هامش البطولة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى.