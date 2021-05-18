شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يقود أسوان من المدرجات أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة أن علاء عبد العال مدرب الفريق سيقود أسوان خلال مباراة المقاصة المرتقبة من مدرجات ملعب أسوان بعد تعرضه للطرد فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلى للاعتراض على التحكيم.

وقال أمين، فى تصريحات خاصة، إن علاء عبد العال سيتولى الإدارة الفنية من المدرجات، على أن يقوم مجدى سعد المدرب العام وأحمد بيبو مدرب الفريق، بنقل التعليمات إلى اللاعبين خلال اللقاء.

ويحتل أسوان المركز الـ15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى أسوان الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.

ويستعد أسوان لمواجهة مصر المقاصة في السابعة مساء غد الأربعاء، في اللقاء الذي يستضيفه استاد أسوان ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعتبر مباراة أسوان والمقاصة ثانى مباراة لأبناء الجنوب خلال الموسم الجارى بعد مباراة إنبى، والتى فاز فيها أسوان بهدف نظيف، وذلك بعد فترة طويلة من ابتعاد أسوان عن ملعبه بسبب تداعيات فيروس كورونا منذ الموسم الماضى.

من جانبه يعكف الجهاز الفنى لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، على عقد محاضرات فنية مكثفة مع لاعبى الفريق بسبب الأخطاء الدفاعية المتكررة، والتى كبدت أسوان استقبال 10 أهداف فى آخر 4 مباريات بالدورى العام، كان آخرها ثلاثية الإسماعيلى بالجولة 22، والتى انتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.