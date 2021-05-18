شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يمنع مصافحة اللاعبين فى المباريات ويلزم الأجهزة الفنية بالكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد كرة اليد تعميما على الأندية التى لم تنتهى مسابقاتها هذا الموسم بعد على صعيد المراحل السنية المختلفة من أجل الالتزام بالإجراءات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة لمواجهة فيروس كورونا.

ويضم التعميم اتباع ضرورة عدم المصافحة بالأيدى بين اللاعبين فى المباريات وأداء تحية كل فريق من على نقطة الـ7 أمتار.

كما أنه يسمح بحضور 30 فردا فقط ملازما لكل فريق مع الحفاظ على ضرورة التباعد الاجتماعى مع إلزام الأجهزة الفنية بإرتداء الكمامات إجبارى.

وينطبق هذا التعميم على مراحل 2006 ناشئين وناشئات خاصة أنه لم تكتمل مسابقاتهم حتى الآن، فى ظل الانتهاء من باقى المسابقات.

وشهد هذا الموسم تتويج فريق رجال الزمالك بلقب دورى المحترفين والأهلى بكأس مصر، بينما سيطر الأهلى على بطولات السيدات على صعيد الدورى و كأس مصر و منطقة القاهرة .