شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مشددة فى وصول بعثة الأهلى إلى جنوب أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت الإجراءات الاحترازية المشددة على وصول بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى إلى جوهانسبرج لمواجهة فريق صن داونز ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد رحلة طيران شاقة عبر طائرة خاصة، ويترأس البعثة محمود الخطيب.

وغادرت بعثة الأهلى القاهرة مساء أمس فى التاسعة مساءً فى رحلة طيران طويلة، ومكست ساعة ترانزيت فى مطار أسوان للتزود بالوقود قبل أن تعاود الرحلة إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها 22 مايو الجارى فى مدينة بريتوريا.



بعثة الاهلي



ديانج



سيد عبد الحفيظ



طاهر



طارق قنديل وجمال جبر



كهربا



محمد هاني



معلول



وصول بعثة الاهلي



وصول بعثة الاهلي



وصول بعثة الاهلي



وليد سليمان

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى:

محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.

فيما خرج من القائمة مصطفى شوبير لإصابته بفيرس كورونا ، فيما خرج مروان محسن للإصابة في الركبة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد الأهلى we السلام.