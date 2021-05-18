شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن ينشر صورا من مطار القاهرة استعدادا للسفر لليبيا للانضمام لأهلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حسام حسن مهاجم فريق سموحة، صباح اليوم الثلاثاء، صورا من مطار القاهرة استعداد للسفر إلى ليبيا للانضمام إلى أهلى طرابلس، بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى، حيث لفت مهاجم سموحة أنظار مسئولى الفريق الليبى بعد تألقه بين صفوف الفريق السكندرى، ونشر حسام حسن صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال وداعه لأسرته قبل السفر وعلق قائلاً: توكلنا على الله.

وخلال الموسم الجارى شارك حسام حسن مع سموحة فى 15 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، كان أهمها هدفه فى شباك الأهلى بالوقت القاتل ليحسم فوز سموحة بهدفين مقابل هدف ويلحق بالفريق الأحمر أول هزيمة محلية.



حسام حسن



حسام حسن



حسام حسن



حسام حسن

وكان قد أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة أن مهاجمه حسام حسن يمتلك عرضاً سعودياً وآخر إماراتياً، كاشفاً رغبته أن يرتدى اللاعب قميص الأهلى. وقال فرج عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "أتمنى أن يرتدى حسام حسن قميص الأهلى فهو لاعب مميز".

وأضاف رئيس سموحة، "حسام حسن يثق فى ويعتبرنى والده، واللاعب يمتلك عرضاً سعودياً وآخر إماراتياً ولو جاء له عرض من الزمالك سندرسه ولكن أتمنى أن يلعب للأهلى".