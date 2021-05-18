شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض صرف راتب مايو للبرتغالى فينجادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ، صرف راتب شهر مايو الجارى للبرتغالى نيلو فينجادا بعد تأخر وصوله القاهرة لاستلام عمله كمدير فني للجبلاية.

وتسود حالة من الغموض داخل اتحاد الكرة حول مصير البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الجديد للجبلاية خلفا للدكتور محمود سعد ، حيث لم يصل الخواجة للقاهرة حتى الآن لاستلام مهام عمله رغم أنه كان من المقرر وصوله مطلع مايو الجارى.

وأخطر فينجادا مسؤولى الجبلاية بوصوله للقاهرة مطلع مايو الجاري بعد المفاوضات التي دارت معه ، إلا أنه تراجع عّن الوصول في الموعد المحدد بداعي رغبته في الحصول علي اللقاح ضد فيروس كورونا قبل الوصول واستلام مهمته في مصر.