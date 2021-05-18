شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض صرف راتب مايو للبرتغالى فينجادا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ، صرف راتب شهر مايو الجارى للبرتغالى نيلو فينجادا بعد تأخر وصوله القاهرة لاستلام عمله كمدير فني للجبلاية.
وتسود حالة من الغموض داخل اتحاد الكرة حول مصير البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الجديد للجبلاية خلفا للدكتور محمود سعد ، حيث لم يصل الخواجة للقاهرة حتى الآن لاستلام مهام عمله رغم أنه كان من المقرر وصوله مطلع مايو الجارى.
وأخطر فينجادا مسؤولى الجبلاية بوصوله للقاهرة مطلع مايو الجاري بعد المفاوضات التي دارت معه ، إلا أنه تراجع عّن الوصول في الموعد المحدد بداعي رغبته في الحصول علي اللقاح ضد فيروس كورونا قبل الوصول واستلام مهمته في مصر.
ويحصل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة، على راتب شهرى قدره 65 ألف دولار من خزينة الجبلاية، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى، بعد إتمام الاتفاق معه على شغل المنصب خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق.
واتفق اتحاد الكرة، مع البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد للجبلاية على أن يتحمل الخواجة البرتغالى رواتب المساعدين الأجانب له، فى حالة رغبته فى الاستعانة ببعض المساعدين الأجانب فى مهمته المقبلة، بينما يتحمل اتحاد الكرة رواتب مساعديه المصريين فى حالة موافقته على التعاون معهم.