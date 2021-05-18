بعثة الأهلي تصل جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز بدروي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

وصلت بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى جنوب أفريقيا من أجل مواجهة صنداونز ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفريق الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في جولة الإياب بعد أن كان قد فاز عليه ذهابًا بهدفين دون رد.

وسافرت بعثة النادي الأهلي على متن رحلة خاصة خوفًا من تعرض عناصر الفريق للإرهاق وللحفاظ عليهم من أي عدوى لفيروس كورونا.

وغادرت بعثة الأهلي الأرض المصرية خلال الساعات الماضية قبل أن تحل لمدة ساعة ترانزيت في مطار أسوان من اجل التزود بالوقود قبل أن تعاود الطيران من جديد إلى جوهانسبرج.