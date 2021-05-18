"لاحتمالية رحيل زيدان".. تقارير تكشف عرض ريال مدريد لأليجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير أوروبية اليوم الثلاثاء، العرض المقدم من إدارة نادي ريال مدريد الإسباني للمدرب ماسيمليانو أليجري لتولي المهمة الفنية للفريق الملكي، بداية من الموسم المقبل.

ويواجه زين الدين زيدان (مدرب ريال مدريد الحالي) خطر الإقالة من منصبه بنهاية الموسم الجاري حتى إذا حقق بطولة الدوري المحلي -بحسب ما ذكرته تقارير إسبانية-.

وأثيرت الكثير من التكهنات حول إمكانية تولي ماسيميليانو أليجري تدريب النادي الملكي حال رحيل زيدان، كما تم طرح اسم راوؤل جونزاليس الذي يتولى حاليا تدريب الفريق الرديف لريال مدريد ويواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن ريال مدريد قدم بالفعل عرضا لأليجري لتولي مهمة تدريب ريال مدريد مدته موسمين بقيمة 10 ملايين يورو في الموسم.

من جانبها ترى صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية أن زيدان ربما يصبح بديلا لأندريا بيرلو في يوفنتوس، إلا أن المدرب الفرنسي لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن وينتظر القرار الأخير لفلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

جدير بالذكر أن صراع الدوري الإسباني لم يُحسم حتى الآن، ويُنتظر حسمه في الجولة الأخيرة المتبقية من منافسات لا ليجا، حيث من المقرر أن يستضيف ريال مدريد (وصيف الجدول) نظيره ريال بلد الوليد، بينما يحل أتلتيكو مدريد (متصدر الترتيب) ضيفا على فياريال يوم السبت المقبل.