شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، منذ قليل، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى جوهانسبرج لمواجهة فريق صن داونز ببطولة أفريقيا بعد رحلة طيران شاقة عبر طائرة خاصة، ويترأس البعثة محمود الخطيب.

وغادرت بعثة الأهلى القاهرة مساء أمس فى التاسعة مساءً فى رحلة طيران طويلة، ومكست ساعة ترزينت فى مطار أسوان للتزود بالوقود قبل أن تعاود الرحلة إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها 22 مايو الجارى فى مدينة بريتوريا.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى:

محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.

فيما خرج من القائمة مصطفى شوبير لإصابته بفيرس كورونا ، فيما خرج مروان محسن للأصابة في الركبة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد الأهلى we السلام.