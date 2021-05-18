شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. طارق السيد يسجل هدفا لا يُنسى أمام نجوم الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

وتلقت مصر هزيمة من كوت ديفوار فى القاهرة، وتعادلت مع بنين خارج الحدود، قبل أن تواجه الكاميرون فى استاد القاهرة، وبالدقيقة 88 كان المنتخب متقدما على الأسود بثلاثية نظيفة اختتمها طارق السيد، قبل أن يقلص صامويل إيتو النتيجة بهدفين لبلاده.

القاهرة - سامية سيد - نجح طارق السيد، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، في إحراز هدف بأداء فردي وطريقة رائعة بشكل عالمي في شباك الكاميرون، فى المباراة التى جمعت المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2006، والتى انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووقع منتخب مصر فى مجموعة الموت فى تصفيات كأس العالم 2006 بجوار الكاميرون المدججة قائمتها بمحترفين من العيار الثقيل، على رأسهم صامويل إيتو، أحد أفضل مهاجمي العالم وقتها، وأيضا كوت ديفوار التى كانت فى بداية الصعود والتوهج بفضل محترفيها بقيادة دروجبا.

وفور وصول المدرب الإيطالى، ماركو تارديلى، لمصر لتدريب الفراعنة صرح بأنه لا يخشى الكاميرون، ولكنه غير مطمئن لمنتخب كوت ديفوار الذى يعتبره المرشح الأقوى على بطاقة بلوغ المونديال.

وبعد نتائج متذبذبة حان موعد مواجهة الكاميرون التى كانت نظريا أقوى فرق المجموعة، وحضر الأسود إلى القاهرة بكامل نجومهم، وعلى رأسهم صامويل إيتو لملاقاة مصر على ملعب المقاولون العرب.

ووقتها تحدث الإعلام والجماهير عن هزيمة لمصر فى ملعبها من الكاميرون التى تمتلك فريقا رهيبا، خاصة بعد نتائج مصر المتردية فى التصفيات، وهزيمتها على ملعبها من كوت ديفوار بالإسكندرية 2-1 والتعادل مع بنين المتواضعة خارج ملعبها 3-3.

وبدأت المباراة ويُفاجأ العالم بمنتخب مصر جديد استنفر لاعبوه كل طاقاتهم وإمكانياتهم للتعبير عن أنفسهم بكل قوة، ونجح الفريق المصري في التقدم على أفضل منتخب في أفريقيا 3-0 ويضيّع عددا من الأهداف، ليتلاعب تماما بالأسود وسط ذهول الجميع، قبل أن ينجح إيتو في تسجيل هدفين في النهاية، لينتهي اللقاء بفوز مصر (3-2)، ويعود الأمل من جديد في تصفيات مونديال ألمانيا.