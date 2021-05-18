شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض أول مران بجنوب إفريقيا اليوم استعداداً لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الثلاثاء، فريق الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا، بعد وصول البعثة الحمراء مساء أمس الإثنين، ضمن التحضير لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل بمدينة بريتوريا، حيث يعكف الجهاز الفني على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في اللقاء.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي تدريباته أثناء الإقامة في جنوب إفريقيا في نفس توقيت المباراة في الثالثة عصراً باعتبار أن المباراة تقام في أجواء حارة بالثالثة عصراً، ويرغب الجهاز الفني في تعود اللاعبين على اللعب في هذه الأجواء الحارة، وهو الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاختيار السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا.

في سياق جديد، يعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة الذهاب ضد صن داونز لاسيما الأخطاء في التمركز والتغطية العكسية والتعامل مع انطلاقات لاعبي صن داونز الذين يمتازون بالسرعة ونقل الكرة بشكل سريع من وسط ملعبهم إلى منطقة جزاء الخصم.

كما يعكف موسيماني على تصحيح تعامل لاعبيه مع الكرات الثابتة والعرضية وضرورة التواجد في مناطق الكرة لتضييق الخناق على لاعبي الخصم، حيث ينوي موسيماني تخصيص جلسات خاصة مع رباعي الدفاع محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف لشرح كيفية التعامل مع اختراقات لاعبي صن داونز.