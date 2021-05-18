شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلي يوجه نصيحة لموسيماني قبل مواجهة صن داونز في العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الإعتماد على ثلاثي في وسط الملعب، هي الطريقة الأنسب أمام صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الإياب ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا .

وأضاف أبوالدهب في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز بهدفين نظيفين في القاهرة، ولكن مباراة الإياب لن تكون سهلة على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لذلك أُفضل الإعتماد على الثلاثي عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق في وسط الملعب، والتضحية بأحد الأجنحة وليكن حسين الشحات، نظراً لتراجع مستواه في الآونة الأخيرة خلال مباريات الفريق في الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا .