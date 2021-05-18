شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالدهب: حسين الشحات «محتاج يريح».. ودفاع صن داونز نقطة ضعف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق أن حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق لابد من إراحته خلال المباريات المقبلة نظراً للتراجع الملحوظ في مستوى اللاعب منذ أكثر من مباراة .

وأضاف أبوالدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو»: أتعحب من استمرار الدفع بحسين الشحات بصفة أساسية مباراة تلو الأخرى، فاللاعب لا يقدم المردود الفني المنتظر، ومع ذلك هناك إصرار غير مفهوم من موسيماني على الدفع به، وأتمنى الإعتماد على النيچيري چونيور أچايي خلال مباراة الإياب أمام صن داونز السبت المقبل .

واختتم أبوالدهب: الأهلي يحتاج إلى تسجيل هدف مبكر من البداية أمام صن داونز، نظراً لتواضع مستوى مدافعي الفريق الجنوب إفريقي، وهو ما يجب على مهاجمي الأهلي استغلاله.