شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم أحمد أيمن منصور بعد موافقة كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق : أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك وافق على التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط الدفاع.

وأضاف فاروق في تصريحات تليفزيونية أن مسؤولو الزمالك عرضوا اللاعب على كارتيرون وأبدي إعجابه الشديد بإمكانياته الفنية والبدنية إلى جانب تميزه فى اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب وهو الأمر الذى يمنحه مرونة تكتيكية.

وشهدت الأيام الماضية، فتح مسئولو الزمالك المفاوضات مع أحمد أيمن منصور عبر وسطاء لاستطلاع رأي اللاعب بخصوص الانتقال للنادي الأبيض، وهو ما رحب به بشدة، لكنه طلب تقاضي نفس قيمة عقده الحالي مع بيراميدز.